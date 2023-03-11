Сегодня, 16:00
В ночь на 12 марта в Сиднее австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю проведет бой против американца Тони Харрисона за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.
На счету 28-летнего Цзю 21 победа и ни одного поражения в профессиональном боксе. Спортсмен завершил 15 боев досрочно.
Цзю занимает первое место в рейтинге первого среднего веса Всемирной боксерской ассоциации.
32-летний Тони Харрисон одержал 29 побед и потерпел 3 поражения в карьере, еще один бой американца завершился вничью.
Поединок Цзю — Харрисон пройдет на стадионе Qudos Bank Arena и начнется около 6.00 по московскому времени. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканалах «Матч Боец» и matchtv.ru.