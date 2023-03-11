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Сегодня, 06:00

Тим Цзю — Тони Харрисон: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя бесплатно

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тим Цзю.
Фото Getty Images
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В ночь на 12 марта в Сиднее австралийский боксер с русскими корнями Тим Цзю проведет поединок с американцем Тони Харрисоном за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Их бой станет главным событием вечера и пройдет в Qudos Bank Arena.

Бой между Цзю и Харрисоном начнется около 06.00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и matchtv.ru. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию поединка Цзю — Харрисон.

У 32-летнего Харрисона — 29 побед, три поражения и одна ничья в боксе Последний поединок американец единогласным решением выиграл у испанца Серхио Гарсии и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в первом среднем весе.

На счету 28-летнего Цзю — 21 победа и 0 поражений. Он является сыном члена Международного зала боксерской славы, россиянина Кости Цзю. 26 марта 2022 года Тим Цзю выиграл бой единогласным решением судей у Террелла Гауши за пояс WBO Global в первом среднем весе.

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Бокс
Тим Цзю
Тони Харрисон
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Тим Цзю — Тони Харрисон: во сколько смотреть прямую трансляцию боя — дата и время начала