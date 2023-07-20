Тим Цзю: «Чарло должны лишить титулов чемпиона»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) заявил, что абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) должен быть лишен титулов из-за неактивности и отказа драться с обязательным претендентом.

«Канело — лицо бокса. Так что если кому-то предложат с ним бой, он его примет, — сказал Цзю в интервью Fight Hub TV. — Дело в том, что он (Чарло. — Прим. «СЭ») не дрался полтора года, а меня обязали драться за титул. Если он не дерется, то пояса должны быть освобождены. Все очень просто. Это несправедливо. Из-за него задерживается весь дивизион. Для меня это не имеет никакого смысла.

Есть немного злости. Конечно, есть немного злости. Он так долго был в моем списке претендентов. Он был моей целью. Все обсуждалось, все было готово, а потом его брат (Джермалл Чарло изначально должен был драться с Альваресом. — «СЭ») решил что-то замутить, и Джермелл решил это перенять".



Альварес и Чарло должны подраться в сентябре.