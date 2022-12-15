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15 декабря, 15:55

Тим Цзю: «Я буду больше Чарло. Вы видели его тонкую талию?»

Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что он готов к бою с Джермеллом Чарло (35-1).

«Люди, которые видят меня со стороны, не знают, какой силой я обладаю, когда вступаю на ринг. Я буду больше Чарло. Вы видели его тонкую талию? Мой разум готов. Жду не дождусь, когда разберусь с ним», — сказал Цзю в интервью Sporting News Australia.

Цзю подерется с Чарло 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

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