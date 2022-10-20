Тим Цзю: «Планирую нокаутировать Чарло до 12-го раунда»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) сообщил, что в бою с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1) он будет искать возможности нокаутировать американца.

«Мы усердно работаем над мощью и физикой. Не намерен доводить бой с Чарло до решения судей. Я планирую нокаутировать его до 12-го раунда», — сказал Цзю в интервью WAtoday.

Цзю подерется с Чарло 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.