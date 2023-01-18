Тимоти Брэдли раскритиковал Джервонта Дэвиса: «Ты кусок дерьма и не мужчина»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) жестко прошелся по регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (28-0) за то, что тот был обвинен в домашнем насилии.

«Я не фанат «Танка». Я не люблю то, что он делает за пределами ринга. Я хочу, чтобы Райан Гарсия надрал ему задницу. Если ты поднимаешь руку на женщину, то ты кусок дерьма. Ты не мужчина», — сказал Брэдли Fight Hub TV.

В конце прошлого года боксер был арестован за то, что ударил женщину ладонью по голове. Пострадавшая, которая проживает вместе с Дэвисом, получила небольшую ссадину на губе. Впоследствии Дэвис вышел на свободу под залог. Свою вину он отрицает.

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) и Дэвис договорились подраться 15 апреля в Лас-Вегасе. Бой должен состояться в промежуточном весе (136 фунтов).

Дэвис в прошлом бою победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.