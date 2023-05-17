Тимоти Брэдли: «Сауль Альварес победит Дэвида Бенавидеса»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) победит обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (27-0).

«Что? Все говорят, что он [Канело] не сможет победить Бенавидеса? — спросил Брэдли в интервью K.O. Artist Sports. — Они сумасшедшие. Они с ума сошли.

Я был на месте Канело. У меня не было за плечами 60 боев, но я знаю, что он чувствует. Его тело немного устало. Отцовство и семейные дела иногда мешают. Но, поверьте мне, у него есть репутация, которую он должен поддерживать, и он относится к ней серьезно.

Если он будет драться с бойцом, который является реальной угрозой, он запрограммирует себя и включит режим монстра. Канело победит Бенавидеса. Я люблю Бенавидеса, но я думаю, что Канело его победит. Он перебоксирует его. Бенавидес делает кучу ошибок. Калеб Плант переигрывал его в течение первых шести раундов.

Все станет интереснее, если бой состоится позже, потому что Канело со временем будет проседать. Вот тогда шансы будут в пользу Бенавидеса. Но я думаю, что Канело достаточно силен и имеет достаточно опыта, чтобы пережить бурю и выиграть по очкам у такого парня, как Бенавидес».

Альварес победил британца Джона Райдера (32-6) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109). Поединок состоялся 6 мая в родном городе мексиканца Гвадалахаре, Мексика.

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.