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Сегодня, 12:12

Тима Цзю укусила собака. Ему провели срочную операцию

Давид Хачатрян
Тим Цзю.
Фото Getty Images
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На временного чемпиона WBO в первом среднем весе Тима Цзю (22-0) в минувшие выходные напала собака, в связи с чем ему потребовалась операция на руке, сообщает Boxing Scene.

«Рана была поверхностной. Послеоперационный отчет хороший, — приводит слова менеджера Цзю Глена Дженнингса Boxing Scene. — Конечно, жаль, что за несколько недель до боя он попал в больницу, но есть и хорошие новости: с ним все в порядке».

Сообщается, что первая защита титула WBO для Цзю не будет перенесена. Поединок австралийца российского происхождения с мексиканцем Карлосом Окампо (34-2) состоится 18 июня в Австралии.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Поединок состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Окампо в последнем бою проиграл Себастьяну Фундоре (20-1) единогласным решением судей (111-117, 110-118, 109-119). Поединок состоялся 8 октября 2022-го в Карсоне, США.

Бокс
Тим Цзю
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