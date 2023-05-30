Тима Цзю укусила собака. Ему провели срочную операцию

На временного чемпиона WBO в первом среднем весе Тима Цзю (22-0) в минувшие выходные напала собака, в связи с чем ему потребовалась операция на руке, сообщает Boxing Scene.

«Рана была поверхностной. Послеоперационный отчет хороший, — приводит слова менеджера Цзю Глена Дженнингса Boxing Scene. — Конечно, жаль, что за несколько недель до боя он попал в больницу, но есть и хорошие новости: с ним все в порядке».

Сообщается, что первая защита титула WBO для Цзю не будет перенесена. Поединок австралийца российского происхождения с мексиканцем Карлосом Окампо (34-2) состоится 18 июня в Австралии.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Поединок состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Окампо в последнем бою проиграл Себастьяну Фундоре (20-1) единогласным решением судей (111-117, 110-118, 109-119). Поединок состоялся 8 октября 2022-го в Карсоне, США.