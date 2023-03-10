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Сегодня, 17:30

Тищенко рассказал, почему сомневается в организации боя между Усиком и Фьюри

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился мыслями о вероятности проведения поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я читал последние новости о спорах Усика и Фьюри по поводу распределения гонораров. И после этого уже с трудно верю, что их бой состоится, к сожалению. Мне кажется, логичным было предложение команды Усика разделить гонорара в пропорции 60% на 40% в пользу победителя. Думаю, Фьюри не прав в том, что не соглашается и хочет чего-то большего. По-моему, фактор времени не работает ни в чью пользу. Оба боксера в одинаковой ситуации с точки зрения и времени, и физического состояния. Фьюри доказал, что может после простоя побеждать в больших боях. А Усик всегда был в обойме и обходился без больших пауз. Если бой все-таки состоится, то назвать в нем фаворита сложно. Но поединок будет интересным. Я бы хотел его посмотреть», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться в конце апреля.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа раздельным решением судей 20 августа 2022-го в Джидде.

Фьюри в прошлом бою одержал победу над Дереком Чисорой техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/10712540-tischenko-obyasnil-pochemu-somnevaetsya-v-organizacii-boya-mezhdu-usikom-i-fyuri.html
Бокс
Александр Усик
Алексей Тищенко
Тайсон Фьюри
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