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Сегодня, 15:52

Тищенко считает, что Фьюри может победить Усика за счет домашнего судейства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался о предстоящем бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это будет интересный бой, предугадать победителя сложно. Для меня фаворита нет, шансы у обоих боксеров — 50 на 50. Нокаута не жду, скорее всего победитель определится по очкам. Если бой состоится в Великобритании, то это поможет Фьюри. Если взять последний бой Бетербиева, можно посмотреть, как местные судьи помогали оппоненту. Так всегда происходит. Если, как я предполагаю, победитель будет определяться по очкам, то за счет домашнего судейства Фьюри будет проще выиграть», — приводит слова Тищенко «Газета.Ru».

Поединок Усик — Фьюри состоится 29 апреля. Место проведения боя будет определено в ближайшее время: организаторы выбирают между Саудовской Аравией и Великобританией.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/04/19660603.shtml?updated
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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