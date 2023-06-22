Тищенко считает политическим лишение IBA признания

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко считает, что лишение признания Международной ассоциации бокса (IBA) Международным олимпийским комитетом (МОК) произошло из-за политически предвзятого отношения к россиянам.

«Это политическое решение, которое принято из-за отношения к россиянам. Федерацию возглавляет россиянин Умар Кремлев, который принял решение полноценно допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Это стало поводом для таких решений. Для бокса могут быть плохие последствия из-за таких решений со стороны МОК», — приводит ТАСС слова Тищенко.

22 июня сессия МОК на голосовании приняла решение лишить Международную ассоциацию бокса признания. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против. Президентом IBA с конца 2020 года является россиянин Умар Кремлев.