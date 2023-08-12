Тищенко уверен в победе Джонсона над Петровским

Боксер Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка между Марком Петровским и Кевином Джонсоном.

«Для Джонсона это дополнительный бой, чтобы лучше себя почувствовать на профи-ринге, чтобы лучше подготовиться к предстоящим чемпионским боям. Я думаю, он, скорее всего, выиграет этот бой. Марк Петровский — да, неплохой боксер, но это не уровень какого-то чемпиона мира по хорошей версии. Он, может, и был чемпионом, но в этой весовой категории конкуренция серьезная и очень сильная, и Марку Петровскому будет очень сложно с ними тягаться», — приводит слова Тищенко РЕН ТВ.

Бой состоится 18 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.