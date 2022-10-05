Тито Ортис: «Джейк Пол не продержится с Андерсоном Сильвой и трех раундов»

Тито Ортис уверен, что Джейк Пол не справится с Андерсоном Сильвой в боксерском поединке

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Тито Ортис (21-12) уверен, что блогер и боксер Джейк Пол не справится с Андерсоном Сильвой в предстоящем боксерском поединке.

«Я знаю, что сейчас Андерсон готовится к бою с Джейком Полом, — сказал Ортис в подкасте Chattin'Pony. — Не думаю, что Джейк Пол выдержит и трех раундов. Это мое мнение. Но в то же время я считаю, что это будет отличный бой, потому что Джейк Пол выкладывается по полной».

Пол подерется с Сильвой 29 октября на Gila River Arena в Глендейле, США.