Тони Беллью: «Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов»

Тони Беллью считает, что Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов

Экс-чемпион мира Тони Беллью (30-3) считает, что обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) нокаутирует чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Стили делают бои, и все здесь набросятся на меня, но я все равно скажу это! Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов! Он слишком открытый, по нему очень легко попасть! Я говорил, что Бетербиев уязвим, и это будет видно, когда он подерется с Каллумом», — написал Беллью в Twitter.