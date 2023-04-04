Тони Белью назвал лучшего боксера-панчера в легких весах со времен Насима Хамеда

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) считает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) — сильнейший на данный момент панчер в легких дивизионах.

«Мне нравится Джервонта Дэвис, этот парень — настоящий монстр. Я считаю, он самый сильный панчер со времен Насима Хамеда. Я больше не видел парня с такой же силой удара. Этот парень нокаутирует людей. Он — убийца», — сказал Белью iFL TV.

Райан Гарсия (23-0) и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.