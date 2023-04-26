Тони Белью: «У Усика лучшая работа ног, что я когда-либо видел»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) признался, что был неприятно удивлен футворком чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Он просто уникален. Он лучший из всех, с кем я когда-либо сталкивался, — сказал Белью в интервью Golf Life. — Он просто великолепен… Его работа ног на другом уровне по сравнению с теми, с кем я когда-либо сталкивался.

Он не сильный панчер. Люди скажут: «Ну, он же остановил тебя»? Да, он остановил меня, потому что я так устал, что в тот момент меня мог нокаутировать даже мой отец».

Белью проиграл Усику в 2018 году нокаутом в восьмом раунде.