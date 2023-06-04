Тренер Бетербиева: «Каллум Смит — лучший боксер в карьере Артура»

Марк Рэмси, тренер чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0), уверен, что Каллум Смит (29-1) очень опасный для Бетербиева соперник.

«Каллум Смит — лучший боксер в карьере Артура. Смит — настоящий боец с ростом 192 сантиметра и длинными руками. У него много навыков, отличная скорость и мощь. Это сложный бой, но также это интересный вызов для нас», — приводит слова Рэмси BoxingScene.

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Смитом 19 августа в Квебеке, Канада.