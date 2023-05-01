Тренер Бивола о словах Тайсона: «Не считаю, что Бенавидес сильнее Канело, а уж тем более Бивола»

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, отреагировал на слова Майка Тайсона.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе заявил, что американец Дэвид Бенавидес может победить и Сауля Альвареса, и Бивола.

«Говорить можно, что угодно. Но только ринг покажет, кто есть кто. Я не считаю, что Бенавидес сильнее Канело. Он гораздо более ограничен в техническом и тактическом плане. У него невысокий боксерский IQ. Поэтому я считаю, что Дэвид проиграет не только Дмитрию, но и Альваресу», — цитирует Машьянова MMA.Metaratings.ru.

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США).