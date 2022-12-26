Джо Гуссен: «У Райана Гарсии тяжелее удар, чем у Танка Дэвиса»

Тренер бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии Джо Гуссен уверен, что Гарсия по многим компонентам превосходит чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса.

«Когда Гарсия на ринге, люди загипнотизированы, — сказал Гуссен в интервью FightHype. — Они не верят своим глазам. Я знаю, что у Танка очень серьезный удар, но бывало, что сценарий боя складывался не так, как он этого хотел. Когда ты дерешься с высококлассными боксерами, никто не застрахован от поражения.

Я думаю, что у Райана тяжелее удар, чем у Дэвиса. При этом Райан больше его, а ему всего 24 года, он все еще растет. Райан на ринге выглядит настоящим полусредневесом. У него тот же тип телосложения, что и у Оскара Де Ла Хойи в 90-х. Райан будет не только тяжелее Дэвиса, но у него будет преимущество и в длине конечностей. Кроме того, у него быстрые руки, невероятная сила. В бою с Дэвисом он будет полноценным полусредневесом».

Гарсия и Дэвис могут встретиться на ринге в 2023 году.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.

Дэвис в прошлом бою нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.