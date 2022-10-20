Тренер Джошуа: «Бой с Уайлдером может состояться в 2023 году»

Тренер Джошуа заявил, что бой с Уайлдером может состояться в 2023 году

Тренер экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) Роберт Гарсия уверен, что бой с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2) закончится нокаутом.

«Это громкий бой. При этом это рискованный поединок для обоих бойцов, — сказал Гарсия в интервью 210BoxingTv. — Они оба обладают тяжелым ударом. Тот, кто из них попадет первым, победит нокаутом. Это противостояние привлечет зрителей, так как все понимают, что бой закончится досрочно.

Им нужно подраться, но через 1-2 боя. Джошуа перед боем с Уайлдером нужно провести 1-2 боя. То же самое касается Уайлдера. Они могут подраться друг с другом в конце 2023 года".

Джошуа прошлый бой проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.