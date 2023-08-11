Тренер Емельяненко назвал главную проблему в подготовке к поединку с Тайсоном

Александр Мичков, тренер Федора Емельяненко, рассказал о подготовке бойца к поединку с Майком Тайсоном.

«Боксерская подготовка у Федора находится на вполне нормальном уровне. Но Майк Тайсон — очень сложный соперник, потому что у него неудобная манера ведения боя. У нас в России таких боксеров я не вижу, которые наносили бы подобные удары. Поэтому подготовиться к поединку Федору будет очень сложно, потому что нет таких спарринг-партнеров. И я даже не знаю, где можно будет найти боксеров аналогичного плана. Это будет для нас проблемой», — приводит слова Мичкова РИА «Новости».

Последний бой 46-летний Емельяненко провел в ночь на 5 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру.