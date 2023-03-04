Тренер Гассиева: «Американцы сказали: «Если гимна России не будет, то и американский не нужен»

Виталий Сланов, тренер российского боксера Мурата Гассиева, рассказал об инциденте перед боем с Майком Балогуном, когда команде Гассиева сказали заклеить российскую символику.

— История с заклеенными флагами сюрпризом для вас стала?

— Сюрпризом, конечно, — сказал Сланов «СЭ». — Бой был на грани срыва: «Аннулируем, не пустим». Это не армянам вопрос, это к организациям вот этим европейским. Плохо, конечно, когда без гимна страны выходишь. Но и американцы молодцы, я имею в виду эти спортсмены. Говорят: «Если российского гимна не будет, то и американский не нужен». На таком уровне они неплохие ребята, если не считать политиков больших.

3 марта Мурат Гассиев нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде и завоевал пояс WBA Intercontinental.