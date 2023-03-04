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Сегодня, 15:10

Тренер Гассиева ответил на обвинения в договорном характере боя против Балогуна

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Виталий Сланов, тренер российского боксера Мурата Гассиева, отреагировал на комментарии болельщиков в интернете, которые обвиняют Гассиева в договором поединке.

— Много комментариев: «Это договорняк, соперник — мешок» и прочее. По первому пункту люди цепляются, что не только Балогун упал, как только был зафиксирован нокаут, он сразу же поднялся. Что ответите этим людям?

— Я на глупые эти не могу комментарии... Ну, что значит упал, встал? — сказал Сланов «СЭ». — Балогун вышел, они приехали выигрывать, у них не получилось, он был нокаутирован. Встал, мог бы не встать... Что там комментировать? У каждого свое мнение.

— Еще обращают внимание на той момент, будто Мурат показал рукой, куда двигаться Балогуну, хотя мне показалось, что это была реакция на вашу подсказку.

— Понимаете, сейчас могут все, что угодно говорить. Они имеют право, болельщики. Я тоже иногда сижу — я люблю футбол — и сижу на трибунах, кричу: «Судью на мыло, не туда побежал, не так ударил». Так что их нельзя винить. Но это глупость, конечно. Вышли два серьезных боксера, они примерно у рейтинге одинаковы по BoxRec. Был такой приличный бой с хорошим завершающим ударом.

3 марта Мурат Гассиев нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде и завоевал пояс WBA Intercontinental.

Мурат Гассиев
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