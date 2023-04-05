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Сегодня, 07:31

Тренер Ковалева дал прогноз на бой Ломаченко и Хейни: «Ставлю на Хейни»

Давид Хачатрян
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Тренер бывшего чемпиона в полутяжелом весе Сергея Ковалева (35-4) Бадди Макгирт считает, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) одолеет экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2).

«Я ставлю на Хейни. Мне нравится Девин. Он поднялся за последние несколько лет. Я считаю, что сейчас он на высоком уровне. Хейни начал показывать свою зрелость. С каждым боем он выглядит все лучше и лучше», — сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу ES News.

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.

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