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Сегодня, 09:19

Тренер Сауля Альвареса дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Давид Хачатрян
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Эдди Рейносо, тренер чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2), считает, что Тайсон Фьюри (33-0) сможет одолеть Александра Усика (20-0).

«Фьюри — природный супертяжеловес, а Усик — боец, которому после перехода в супертяжелый пришлось отказаться от многих сильных сторон, — отметил Рейносо в интервью iD Boxing. — Тем не менее он побеждает за счет преимущества в мастерстве. Это случилось в бою с Джошуа. Но Фьюри — другой. Он будет держаться дистанции, подключать ноги. Тайсон — настоящий супертяжеловес, и это сыграет ключевую роль в его победе».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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