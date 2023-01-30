Тренер сборной России по боксу считает, что угол спас Ярда от сильного нокаута в бою с Бетербиевым

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поделился впечатлениями от победы россиянина Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Не могу сказать, что я увидел самый тяжелый бой в карьере Бетербиева. Поединок получился очень хорошим. Уверенная победа нокаутом в восьмом раунде. Соперник у Артура был непростой. На многих турнирах принимал участие, хоть и не стал чемпионом мира. Много раз видел Ярда. Это очень сильный боксер. И действительно, бой сложился непросто, но потихонечку все получилось. Уверенная победа. Бетербиев — бьющий боксер, его удары достигли цели, он выиграл с явным преимуществом. Вопросов к секундантам Ярда нет. Был тяжелый нокдаун. Потом Артур пробил вдогонку. Угол спас своего боксера. Артур мог нокаутировать Ярда еще сильнее», — приводит слова Фархутдинова MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.