Тренер боксера Павла Шульского Виктор Пышкин рассказал о подготовке российского спортсмена к поединку с бразильцем Данило Сузарто.

«Он корявый, нестандартный. Вот этим он просто не будет удобен. Они ниже, чем Паша, на голову ниже меня... Не самый (удобный). Как Дацик, только чуть помоложе. Поэтому Паша, я думаю, будет покачественнее боксировать, чем в том бою, когда он много крови пролил, которую не нужно было проливать», — цитирует Пышкина РЕН ТВ.

Поединок Шульского и Сузарта состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и пройдет 31 марта.

В главном бою сойдутся тяжеловесы Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон.