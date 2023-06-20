Тренер Уайлдера назвал следующего соперника Деонтея

Тренер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) Малик Скотт заявил, что перед поединком с бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) Уайлдер может встретиться с Энди Руисом-младшим (35-2).

«Кажется, следующим оппонентом будет Энди Руис. Прямо сейчас он является одним из основных вариантов», — сказал Скотт ES News.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.