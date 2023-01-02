Тренер Уайлдера: «Деонтей победит Усика в первых раундах»

Тренер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) Малик Скотт заявил, что его подопечный нокаутирует чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) в первых раундах.

«Деонтею потребовалось бы всего несколько раундов, чтобы победить Усика. Он донесет свой удар. Усик уйдет с ринга с подбитыми глазами и шрамами, его побьют», — сказал Скотт в интервью Кейт Абдо.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.