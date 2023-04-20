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Сегодня, 12:38

Тренер Уайлдера: «Бой с Энтони Джошуа — единственный бой, который я хочу для Деонтея»

Давид Хачатрян
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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2), уверен, что противостояние Уайлдера и бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) полезно для всего бокса.

«Бой с Энтони Джошуа — единственный поединок, который я хочу для Деонтея, — сказал Скотт в интервью IFL TV. — Если бы мы могли заполучить Усика, то было бы идеально, потому что у него есть пояса, но я очень хочу, чтобы Деонтей дрался с Джошуа.
Я считаю, что это полезно не только для бокса, но и для всего остального. Это наслаждение для людей и всего бокса! Бой Деонтея с Энтони Джошуа — это тот самый поединок, который может мотивировать детей в маленьких городах прокладывать свой путь в боксе.
Я думаю, это было бы хорошо не только для бокса, но и для всех людей. Будет настоящая трагедия, если этот бой не состоится».

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

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