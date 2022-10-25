Тренер Усика назвал единственного бойца, ради которого Александр вернется в крузервейт

Сергей Лапин, тренер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), заявил, что украинец вернется в первый тяжелый вес только ради боя с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«В следующем году у нас бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри. Этот бой для нас в приоритете, — приводит слова Лапина DAZN. — Но если этого по какой-то причине не произойдет, то у нас есть еще несколько интересных поединков. Александр может, например, вернуться в первый тяжелый вес, но только ради боя с Саулем Альваресом. Это единственный боец, ради которого Усик вернется в первый тяжелый вес».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Альварес победил чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.