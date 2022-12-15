Тренер Усика: «Увидев Фьюри вживую, мы убедились, что Усик победит»

Тренер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Сергей Лапин рассказал, зачем команда украинца приезжала на бой Тайсона Фьюри (33-0) и Дерека Чисоры (33-13).

«Мы приехали в Лондон, чтобы посмотреть на бой Фьюри и Чисоры. Наша команда выделила много интересного, — сказал Лапин в интервью Vegas Insider. — Есть тонкости, которые не заметить по телевизору. Например, работа команды, связь боксера и тренера, следует ли боксер инструкциям тренера или нет. Мы нашли слабые места.

Увидев Фьюри вживую, наша команда еще больше убедилась в том, что Усик одержит над ним победу и станет абсолютным чемпионом мира, привезет пояс WBC домой, на Украину. Угроза, которую представляет Фьюри, не больше той, что представлял Энтони Джошуа. Мы помним, чем все закончилось для Энтони. Мы очень уверены в победе над Фьюри».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.