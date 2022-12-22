Уайлдер назвал лучшего британского боксера в истории

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) считает, что Насим Хамед (36-1) является лучшим боксером из Великобритании.

«Лучший британский боксер в истории? Насим Хамед. Он словно парил над рингом, у него была невероятная уверенность в себе. Когда смотришь на него, то думаешь: «Кто, черт возьми, этот парень?» Он был зрелищным бойцом, умел развлекать публику», — сказал Уайлдер в интервью BT Sport Boxing.

Хамед выступал с 1992 по 2002 год. Он бывший чемпион мира в полулегком весе по версии WBO, IBF, WBC и IBO.