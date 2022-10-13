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Сегодня, 12:40

Уайлдер назвал свой самый страшный нокаут: «Я подумал, что убил его»

Давид Хачатрян

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) признался, что ему самому было жутко видеть падение польского боксера Артура Шпильки (24-5).

«Когда меня спрашивают о моем лучшем нокауте, я вспоминаю именно этот эпизод, — сказал Уайлдер в интервью Insider. — Я запомнил его на всю жизнь, потому что в тот момент мне показалось, что я его [Шпильку] убил. Признаюсь, было жутко видеть, как он упал после этого удара».

Уайлдер нокаутировал Шпильку в четвертом раунде в 2016 году на «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум» в Нью-Йорке, США.

Деонтей Уайлдер
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Уайлдер — об Усике: «Надеюсь, он сдержит обещание и мы встретимся»