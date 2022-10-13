Уайлдер — об Усике: «Надеюсь, он сдержит обещание и мы встретимся»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) сообщил, что после боя с Робертом Хелениусом (31-3) он надеется встретиться с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Не хочу делать громких заявлений, не хочу его [Усика] отпугивать, — сказал Уайлдер на встрече с журналистами. — Он [Усик] говорит, что хочет драться с победителем моего боя. Надеюсь, он сдержит обещание, и тогда мы увидим отличный бой».

Уайлдер в следующем бою подерется с Хелениусом 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США. Усик будет присутствовать в зале.