Уайлдер: «Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) считает, что Энтони Джошуа (26-3) сможет одолеть чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0).

«Мне кажется, что Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри, — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон в Twitter. — Некоторые люди могут подумать, что я говорю бред. Но я реально думаю, что Джошуа выиграет... если он изменит свое мышление, то сможет вернуться и искупить вину».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.