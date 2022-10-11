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Сегодня, 13:39

Уайлдер: «Надеру Усику зад, а затем дам шанс Руису»

Давид Хачатрян

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) заявил, что хочет подраться с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Бой с Усиком или Энди Руисом-младшим? Конечно я выберу Усика, — сказал американец в интервью The Good Fight. — Надрал бы ему зад, а затем дам шанс Руису. Мы бизнесмены, и мы пытаемся добиться величия, собирая пояса. Если у нас есть чемпион, который хочет дать тебе шанс, почему бы не воспользоваться этой возможностью? Единственные, кто отказываются от титульного боя, — это бойцы, которые еще не готовы.
Мне больше нравился Усик в крузвейте. Но он хорош и как супертяжеловес. Я уважаю его как бойца и как человека. Я слышал о нем только хорошее, ничего негативного. Когда он будет готов подраться со мной, я буду готов. Не думаю, что он, как и я, будет долго выступать. Я не могу терять время».

Уайлдер в следующем бою подерется с финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-3). Бой состоится 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
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