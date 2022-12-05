Уэйн Руни: «Тайсона Фьюри нужно посвятить в рыцари»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — лучший супертяжеловес в боксе.

«Я думаю, что Тайсон — лучший, и я считаю, что в ближайшее время его никто не побьет, — сказал Руни talkSPORT. — Он — настоящая легенда. Его менталитет, навыки и харизма просто невероятны. Если честно, мне кажется, что его нужно посвятить в рыцари, потому что он не боялся выступать за границей, выигрывать и защищать там титулы. Он — воплощение бокса».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.