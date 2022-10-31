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Сегодня, 13:16

Украинский боксер назвал Усика двуличным после фото с Ковалевым

Давид Хачатрян
Сергей Ковалев, Хорхе Линарес, Александр Усик.
Фото Соцсети
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36-летний украинский боксер Иван Редкач (23-6) раскритиковал чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) за то, что он сделал фотографию с россиянином, экс-чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (35-4).

«Не путайте политику и спорт, — написал Редкач в соцсетях. — Меня тогда осудили за фото с Биволом, а здесь ** молчит. Двуличный поц».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Сергей Ковалев
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