Украинский боксер назвал Усика двуличным после фото с Ковалевым

36-летний украинский боксер Иван Редкач (23-6) раскритиковал чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) за то, что он сделал фотографию с россиянином, экс-чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (35-4).

«Не путайте политику и спорт, — написал Редкач в соцсетях. — Меня тогда осудили за фото с Биволом, а здесь ** молчит. Двуличный поц».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.