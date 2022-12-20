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Умер чемпион СССР и СНГ по боксу Болат Темиров

Виталий Косик
Корреспондент
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20 декабря скончался чемпион СССР 1991 года и чемпион СНГ 1992 года по боксу казахстанец Болат Темиров, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

«Ушел из жизни прославленный советский и казахстанский боксер, чемпион СССР и многократный победитель чемпионатов КазССР и Казахстана Болат Темиров. Ему было всего 53 года», — сообщается в пресс-службе федерации. Причины смерти не указываются.

Он участвовал в Олимпиаде 1992 года, выступал на чемпионатах мира. Становился чемпионом СССР в 1991 году и СНГ в 1992 году в весовой категории до 51 кг. После окончания карьеры работал в должности генерального секретаря Казахстанской федерации бокса.

Бокс
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