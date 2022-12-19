Умер легендарный американский рефери Стив Смогер

19 декабря скончался легендарный американский рефери Стив Смогер, пишет журналист Луи ДиБелла.

Он судил более 200 титульных поединков.

Смогер является членом Зала славы бокса Нью-Джерси — класс 1997 года. В 2001 году он был назван лучшим в мире профессиональным рефери по боксу журналом The Ring.

В 2010 году он был признан Всемирной боксерской ассоциацией рефери года. В 2013 году он был признан Международной боксерской ассоциацией рефери года.

Смогер также является членом Зала славы бокса Пенсильвании — класс 2013 года, а также членом Зала спортивной славы Филадельфии — класс 2014 года.

14 июня 2015 года Смогер получил высшую награду в области профессионального бокса, когда он был введен в Международный зал боксерской славы.