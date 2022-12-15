Усик намекнул на завершение карьеры: «Я вижу, что есть ресурс, который заканчивается»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — это его финальный «злодей» в профессиональном боксе. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

— Как думаешь, Фьюри — финальный «злодей» в этой игре?

— В большой игре я думаю, что да. Я думаю про то, что я хочу отдавать свое время на воспитание своих детей. Возить пацанов на тренировки, быть с ними на тренировках, забирать их с тренировок, общаться с ними, возить их в школу, помогать им в становлении. Они как раз начинают свой путь. То есть там 10 лет, 8 лет пацанам. С дочерью я по-другому себя веду. Но мне не хочется ехать куда-то и по полгода где-то находиться. То есть я уже сейчас, когда последний лагерь был такой длинный, больше думал: «Блин, пацаны растут, а меня нет». То есть через телефон, через видеосвязь ты не можешь дать, что должен.

Конечно, у всего есть какая-то конечная точка. И в карьере спортсмена она также есть. Я про это задумываюсь. Я хочу еще жить после этого и не ходить, труситься или где-то записывать, что у меня завтра. Так, я с тобой поздоровался — все, значит, вечером второй раз здороваться не буду. Нужно на все смотреть реально. Я вижу, что я не такой старый. Мне 35 лет, но я вижу, что есть ресурс, который заканчивается. И просто не хочется, чтобы тебя мутузили потом. Самообманом нельзя заниматься. Если ты понимаешь, что уже молодые пацаны подходят и у них лучше скорость, они более выносливы, то надо просто себе сказать: «Дружань, выбирай другой род деятельности и трудись».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.