Усик объяснил, почему отказался от боя против Фьюри в этом году

Украинский боксер Александр Усик объяснил, почему принял решение отказаться от поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, на это были две причины.

«Во-первых, у меня есть некоторые старые травмы, от которых нужно избавиться. Так что мне для этого необходимо несколько месяцев. Вторая причина — я не хочу драться в декабре. Я провел полгода в тренировочном лагере, в зале, я выл на Луну. Но я хочу провести время с моими детьми. Я думаю, что этот бой состоится в следующем году», — сказал Усик.

20 августа Усик победил Энтони Джошуа в поединке-реванше раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115). Бой проходил в Джидде (Саудовская Аравия). Всего на счету Усика 20 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. Он является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Тайсон Фьюри провел последний бой 24 апреля в Лондоне (Великобритания), тогда он нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде. У 34-летнего британца 32 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения, он является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC.