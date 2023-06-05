Усик ответил Майку Тайсону, предсказавшему ему поражение

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) не стал вступать в перепалку с бывшим абсолютным чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6).

Ранее легендарный боксер предсказал Усику поражение в возможном бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Майк — ты большая легенда, ты крутой чувак. Все», — сказал Усик в интервью Seconds Out.

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.