Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:20

Усик подерется с Уайлдером, если не сможет договориться с Фьюри

Давид Хачатрян

Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Эгис Климас сообщил, что украинский боец готов подраться с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2), если Тайсон Фьюри (32-0) откажется от боя.

«Это один из вариантов [бой с Уайлдером], — сказал Климас в интервью talkSPORT. — Усик позвонил мне и сказал: «Если с Фьюри не получится, то я бы хотел подраться с Деонтеем Уайлдером». Я спросил его, почему, а он ответил: «Потому что драться с ним — это большой риск, и мне это нравится».

Уайлдер в следующем бою подерется с финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-3). Бой состоится 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Александр Усик
2
Читайте также
Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила
Что будет, если есть колбасу каждый день? Мнение эксперта
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Менеджер Усика: «Мы будем готовы к бою с Фьюри на 100 процентов»

Боб Арум назвал причину, по которой бой Фьюри и Джошуа до сих пор не объявили