Усик подерется с Уайлдером, если не сможет договориться с Фьюри

Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Эгис Климас сообщил, что украинский боец готов подраться с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2), если Тайсон Фьюри (32-0) откажется от боя.

«Это один из вариантов [бой с Уайлдером], — сказал Климас в интервью talkSPORT. — Усик позвонил мне и сказал: «Если с Фьюри не получится, то я бы хотел подраться с Деонтеем Уайлдером». Я спросил его, почему, а он ответил: «Потому что драться с ним — это большой риск, и мне это нравится».

Уайлдер в следующем бою подерется с финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-3). Бой состоится 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.