Усик рассказал о своих словах Фьюри на ринге

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) считает, что Тайсон Фьюри (33-0) и Дерек Чисора (33-13) провели спарринг, а не бой.

«Фьюри говорит, что я маленький? Главное — мотор, а не рама, — сказал Усик в интервью Boxing Social. — Если бы Тайсон мог быстрее закончить бой с Чисорой, то сделал бы это. Это был хороший спарринг. Когда я вышел на ринг с Фьюри, я сказал ему: «Увидимся». Возможно, мы подеремся в феврале или марте».

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.