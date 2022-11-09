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Сегодня, 13:12

Усик рассказал, почему не хочет нокаутировать Фьюри

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) заявил, что он готов выйти на ринг против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0), но не намерен навредить его здоровью.

«Фьюри — мастеровитый большой парень, — сказал Усик в интервью Interia. — Он знает, что делать на ринге. Бой с ним не будет легкой прогулкой, но я к этому готов. Я сделаю абсолютно все, чтобы победить.
Когда я выхожу на ринг, я никогда не ставлю перед собой задачу нокаутировать оппонента. Я счастлив, когда выигрываю по очкам, потому что нокаут может обернуться тяжелой травмой для спортсмена. Я ни у кого не хочу отнимать здоровье. Перед каждым боем я прошу об этом Бога. Мне нравится побеждать, но я не хочу забрать здоровье у другого спортсмена».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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