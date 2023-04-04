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Сегодня, 15:33

Усик рассказал, в какой момент решил прекратить переговоры с Фьюри

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) заявил, что как только понял, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) пытается избежать боя с ним, он сказал своей команде прекратить переговоры с британцем.

«Мы расписываем тренировки, организуем бой, договариваемся о дате, но план, который у нас есть, меняется. Этот бой не состоялся по ряду причин. Не смогли договориться, кто-то не пошел на выгодные для всех условия», — приводит RT со ссылкой на YouTube-канал «Київський торт» слова Усика.

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли прийти к соглашению.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1131677-usik-fyuri-boks
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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