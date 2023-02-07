Усик: «Фьюри играет плохого парня на камеру. Я думаю, ему нравятся фильмы о любви»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) придерживается своего образа.

«Когда нет камер, он совершенно другой. На камеру он играет плохого парня. Я думаю, ему нравятся фильмы о любви, и когда он их смотрит, то немного плачет. В этом нет ничего плохого. Когда я смотрю некоторые фильмы, я тоже могу пустить слезу», — сказал Усик The Guardian.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.