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Сегодня, 12:41

Усик: «Зачем мне драться с российским боксером? Я столько раз их побеждал!»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) сообщил, что не планирует выходить на ринг против российского боксера.

«Хотел бы я выйти на ринг против российского боксера? Зачем? Я столько раз их побеждал! Поветкин может вернуться на ринг? Я бы с ним тоже разобрался. У меня не было бы иного выбора, кроме как побить его», — сказал Усик в интервью польскому изданию Interia.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
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